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Ghost – Fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film

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AGF
di Antonio Scali
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Ghost – Fantasma: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ghost – Fantasma, film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Ottenne un enorme successo di pubblico, vincendo tra l’altro 2 Oscar: uno per la miglior sceneggiatura originale (consegnato a Bruce Joel Rubin), l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York. Sam Wheat è un impiegato di una banca che conduce una vita felice insieme alla fidanzata Molly Jensen, artista promettente ma dal carattere fragile, con la quale si trasferisce in un loft per iniziare una convivenza. Un giorno, Sam, ispezionando alcuni conti correnti, si accorge della presenza di elevate somme di denaro, probabilmente sporco: decide allora di bloccare il conto tramite password per approfondire la questione in seguito e mette al corrente della cosa solo Carl Bruner, suo collega e migliore amico. Quella sera stessa, dopo aver visto insieme uno spettacolo in teatro, Sam e Molly vengono pedinati da un ladro. Sam viene alle mani col losco individuo, tentando di sventare la rapina, ma rimane ucciso da un colpo di pistola che parte inavvertitamente durante la colluttazione col bandito. Mentre quest’ultimo si dà alla fuga e Molly, disperata, chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in forma di fantasma; Dio richiama la sua anima per accedere in Paradiso, ma lui, incapace di abbandonare Molly, sceglie di rimanere sulla terra per proteggerla e per cercare di far luce sul suo omicidio.

Ghost – Fantasma: il cast

Abbiamo visto la trama di Ghost – Fantasma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Patrick Swayze: Sam Wheat
  • Demi Moore: Molly Jensen
  • Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown
  • Tony Goldwyn: Carl Bruner
  • Rick Aviles: Willy Lopez
  • Bruce Jarchow: Lyle Ferguson
  • Stephen Root: sergente della polizia
  • Vincent Schiavelli: fantasma della metropolitana
  • Phil Leeds: fantasma anziano all’ospedale
  • Vivian Bonnell: Ortisha
  • Angelina Estrada: Rosa Santiago
  • Armelia McQueen: 1ª sorella di Oda Mae
  • Augie Blunt: Orlando
  • Martina Deignan: Rose
  • Gail Boggs: 2ª sorella di Oda Mae
  • Charlotte Zucker: impiegata della banca
  • Tom Finnegan: Parker, guardia della banca
  • Thom Curley: operaio nel loft
  • Laura Drake: poliziotta Wallace
  • Said Faraj: tassista
  • Derek Thompson: amico di Ortisha
  • Arsenio Hall: sé stesso (in televisione)
  • Susan Breslau: Susan
  • Sondra Rubin: suora
  • Faye Brenner: suora
  • J. Christopher Sullivan: il fantasma di un uomo
  • Alma Beltran: il fantasma di una donna
  • Sharon Breslau: il fantasma del cimitero
  • Mike Jittlov: spiriti cattivi

Streaming e tv

Dove vedere Ghost – Fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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