Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 ottobre 2022

Questa sera, domenica 2 ottobre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 ottobre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

A una settimana dalle elezioni, il centrodestra è al lavoro per mettere a punto la squadra del prossimo governo. Ospite di Giuseppe Brindisi, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Tra gli altri argomenti della puntata non può mancare il caro bollette. Infine si parlerà di reddito di cittadinanza, del mondo no-vax e dei diritti delle persone LGBTQ+ in Italia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.