Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 maggio 2021

Questa sera, mercoledì 19 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera un confronto tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco sulla libertà dall’uso della mascherina: aumentano i vaccinati, calano i contagi, per quanto tempo ancora dovremo indossarla? Al centro della puntata, un’intervista al leader della Lega Matteo Salvini sui provvedimenti del governo e il percorso relativo alle riaperture e allo slittamento del coprifuoco deciso dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La trasmissione si occuperà, inoltre, della denuncia dei ristoratori che non trovano dipendenti a causa del reddito di cittadinanza e degli ultimi sviluppi del caso Ciro Grillo, con il punto di vista di Vittorio Feltri. Infine, un approfondimento sul ddl Zan e la posizione della Chiesa, aperturista sui diritti Lgbt, ma cauta sul celibato dei sacerdoti.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno tra gli altri i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gianluigi Paragone, il deputato di Italia Viva Luciano Nobili, l’eurodeputata del Pd Simona Bonafé, Elisabetta Gardini (FdI) Piero Sansonetti, Vladimir Luxuria, Alessandro Cecchi Paone e Annamaria Bernardini De Pace.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 19 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.