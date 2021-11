Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 17 novembre 2021

Questa sera, mercoledì 17 novembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 novembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera, mercoledì 17 novembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato al Green pass e al traffico di certificati falsi. Nel corso della serata, si tornerà poi a parlare dei No-vax violenti, al centro di controlli e denunce negli ultimi giorni a causa dei tanti messaggi d’odio che si scambiavano. E ancora, un dibattito sul reddito di cittadinanza con l’ultima grande truffa emersa che ha coinvolto novemila “furbetti”.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Ignazio Corrao, Matteo Ricci, Licia Ronzulli, Isabella Tovaglieri, Augusto Minzolini, Agostino Miozzo, Roberto Poletti, Sabrina Scampini, Francesco Borgonovo, Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.