Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 marzo 2025

Questa sera, domenica 16 marzo 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 marzo 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Ampio approfondimento verrà dedicato alle ultime mosse di Donald Trump: dalla corsa ai dazi ai tentativi di mediare una tregua nel conflitto tra Russia e Ucraina. Sul tema anche il commento di Alexander Baunov, ex diplomatico russo e oggi ricercatore del Carnegie Eurasia Center di Berlino. Nel corso della serata, focus sulla giornata di manifestazioni e contromanifestazioni le cui motivazioni spaziano dalla pace all’europeismo, fino al dissenso o al sostegno al piano ReArm Europe. Dopo questi cortei cosa succederà in Italia? E ancora, una pagina sul caso Garlasco: uno dei più discussi e controversi omicidi italiani degli ultimi decenni che torna al centro dell’attenzione dopo la riapertura delle indagini. Prosegue, infine, l’inchiesta sui Testimoni di Geova che da due mesi sta facendo discutere l’opinione pubblica e che ha svelato storie e denunce finora rimaste nell’ombra.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 16 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.