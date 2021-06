Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 giugno 2021

Questa sera, mercoledì 16 giugno 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 giugno 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Il caso Saman sarà uno dei temi al centro della puntata di oggi. La triste vicenda della diciottenne pakistana ci pone una questione di ingiustizie e zone opache, quella dei matrimoni forzati a cui migliaia di donne immigrate in Italia sono costrette. Qual è la causa di questa pratica? Nel corso della serata, con il Professor Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, e con Stefano Fassina, consigliere di SxR candidato sindaco di Roma alle primarie del Centrosinistra, ampio spazio sarà dedicato anche al caos Astrazeneca e alle novità sul piano vaccinale per i giovani e per chi attende la seconda dose. A seguire, un dibattito anche sulle polemiche relative al gay pride di Padova e sulle regole d’ingaggio per gli eventi pubblici di questa estate.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia), Alba Parietti, Elisabetta Gardini, Karima Moual, Daniele Capezzone, Rita Dalla Chiesa e Roberto Poletti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.