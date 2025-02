Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 febbraio 2025

Questa sera, domenica 16 febbraio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 febbraio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Giuseppe Brindisi intervista Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Nel corso della serata prosegue l’inchiesta sui testimoni di Geova: mentre si cerca di approfondire aspetti poco conosciuti di questa comunità, un esponente prende la parola per rispondere alle critiche e alle accuse mosse da chi ha provato ad allontanarsi dal gruppo. A seguire, si torna a parlare dello stalking condominiale. Infine sviluppi sul caso Alessia Pifferi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 16 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.