Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 ottobre 2024

Questa sera, domenica 13 ottobre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 ottobre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di stasera l’inchiesta sul dottor Franco, con le testimonianze dirette dei pazienti del chirurgo estetico accusato di aver danneggiato decine di pazienti. Spazio anche a un’analisi sul fenomeno in espansione di presunti veggenti e santoni, con un focus dedicato alla diffusione nella Chiesa Cattolica di finti preti che allarma il Vaticano. E ancora, una pagina sulla decisione europea che permetterà ai produttori di chiamare con i nomi tipici dei derivati della carne, come “salsiccia” o “hamburger”, anche le loro versioni di origine vegetale.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 13 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.