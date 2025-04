Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 aprile 2025

Questa sera, domenica 13 aprile 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 aprile 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, l’attualità politica ed economica. Trump congela i dazi ma le borse non gli credono: le conseguenze sulla nostra economia. A seguire, Stasi in semilibertà: tutte le novità sul caso Garlasco. In ultimo, Gino Cecchettin commenta per la prima volta le motivazioni della sentenza di condanna per Filippo Turetta.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 13 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.