Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 maggio 2021

Questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

In primo piano la lotta alla pandemia, le riaperture, lo scontro sul coprifuoco e la campagna vaccinale. Si parlerà inoltre della situazione sanitaria legata alla gestione degli sbarchi; del dibattito sul Ddl Zan che divide i partiti e della proposta dell’Unione Europea di ridurre l’alcol dal vino. Nel corso della serata, ci sarà un’intervista al Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Con lui si commenteranno le riaperture, il possibile slittamento o eliminazione del coprifuoco, l’andamento della campagna vaccinale e la nuova ondata di sbarchi dalle coste libiche.

Tra i temi affrontati nel corso della puntata di oggi, si discuterà della difficile situazione sanitaria legata alla gestione dei migranti e dell’estate che ci aspetta, tra paure e speranze. E ancora, secondo le anticipazioni, ci sarà un confronto sul ddl Zan che continua ad essere al centro del dibattitto pubblico e a dividere le forze di maggioranza. Inoltre, Zona Bianca si occuperà anche delle novità sul cibo italiano e le regole UE, a partire dalla proposta avanzata da alcuni Paesi del Nord Europa di introdurre un prodotto vinicolo senza alcol. Come ogni settimana, l’analisi dei dati del Professor Luca Ricolfi e della Fondazione Hume.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno tra gli altri il Professor Matteo Bassetti, il deputato Andrea Ruggeri (FI); Maria Giovanna Maglie, Andrea Delmastro (FdI) e Andrea Romano (Pd); Elenoire Casalegno, Imma Battaglia e Mario Adinolfi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.