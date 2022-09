Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 11 settembre 2022

Questa sera, domenica 11 settembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 settembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, si commenterà la scomparsa di Elisabetta II e la proclamazione del figlio Carlo III, nuovo re d’Inghilterra. Nel corso della serata, focus sulle sanzioni imposte dall’Unione Europea e sui tagli al gas russo che stanno mettendo in difficoltà i cittadini italiani, con diversi imprenditori costretti a chiudere le proprie attività a causa del caro bollette. Spazio poi ai temi della campagna elettorale e al piano del governo per far fronte alla crisi energetica. Infine, si parlerà di Covid con l’arrivo dei nuovi vaccini e le regole per il ritorno a scuola.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 11 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.