Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 11 agosto 2022

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 agosto 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Argomento principale della puntata, le alleanze politiche in vista delle elezioni del 25 settembre e le divisioni tra partiti. Giuseppe Brindisi ne parlerà con Carlo Calenda di Azione, per commentare l’eventuale accordo con Matteo Renzi. L’aumento vertiginoso delle bollette, i rincari generalizzati e l’autunno che ci aspetta saranno gli altri argomenti della serata. Con un interrogativo: c’è chi specula su questi aumenti? In chiusura, con il prof. Fabrizio Pregliasco e la prof. Maria Rita Gismondo, un dibattito sulle misure anti-Covid di cui già si parla per la prossima stagione e delle quali dovrà farsi carico il nuovo governo. Tra gli ospiti della serata anche Al Bano.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 11 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.