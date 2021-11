Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 novembre 2021

Questa sera, mercoledì 10 novembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 novembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera, mercoledì 10 novembre 2021, a Zona Bianca ampio spazio sarà dedicato alla quarta ondata di Covid e alla corsa contro il tempo per accelerare le terze dosi. Tra gli ospiti, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. A seguire, un approfondimento sulle truffe del Green pass e dei catto-novax, esponenti all’interno della Chiesa contrari alla vaccinazione. Nel corso della serata, non mancherà un dibattito sulle leggi che regolano e tutelano il diritto alla casa in Italia. Infine, con interviste e ospiti inediti, si tornerà a parlare del mondo del sesso a pagamento online.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Augusto Minzolini, Licia Ronzulli, Francesco Lollobrigida, Mario Michele Giarrusso, Alessandro Cecchi Paone, Francesco Borgonovo, Sabrina Scampini, Roberto Panfili, Erasmo Palazzotto, Luca Toccalini, Fulvio Abbate, Roberto Poletti, Piero Sansonetti e Francesca Carollo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 10 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.