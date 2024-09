Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 settembre 2024

Questa sera, domenica 1 settembre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 settembre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, l’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a Terno d’Isola la notte tra il 29 e 30 luglio, per il quale è stato arrestato Moussa Sangare, l’uomo ha confessato il delitto. A seguire, l’inchiesta sul dottor Franco, dopo le accuse di 14 pazienti raccolte da Zona Bianca, spunta un testimone che ha visto cosa succedeva in sala operatoria. Infine, il “caso Trevignano”, dopo l’ordine di smantellare il “campo delle rose” dove Gisella Cardia raduna in preghiera centinaia di persone, la “veggente” metterà la parola fine alla sua attività?

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 1 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.