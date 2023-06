Zelig 2023: le anticipazioni, i comici e gli ospiti della puntata di oggi in replica, 1 giugno

Questa sera, 1 giugno 2023, va in onda su Canale 5 in replica Zelig, lo storico show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si tratta delle replica della stagione scorsa, andata in onda nel 2022. In tutto quattro puntate di grande divertimento, con i comici storici di Zelig e alcuni volti nuovi promettenti, in attesa del nuovo ciclo. Ma chi sono i comici di questa sera, 1 giugno? Ecco le informazioni.

Anticipazioni: i comici

La seconda puntata di Zelig vedrà alternarsi sul palco a suon di sketch e battute i seguenti personaggi/ospiti: Alessandro Siani, Ale e Franz, Mago Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonio Ornano, Raoul Cremona, Federica Ferrero, Senso D’Oppio, Carlo Amleto.

Zelig 2023: quante puntate

Quante puntate sono previste per Zelig 2023? In tutto quattro serate su Canale 5, in prima serata e in replica da giovedì 25 maggio 2023 alle ore 21.25. Si tratta delle repliche dell’edizione 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 25 maggio 2023

Seconda puntata: 1 giugno 2023

Terza puntata: 8 giugno 2023

Quarta puntata: 15 giugno 2023

Storia

Zelig è da sempre anche un grande laboratorio di comicità: nel corso degli anni ha scoperto e lanciato alcuni tra i più grandi nomi della risata. E anche in queste puntate speciali, che celebrano le nozze d’argento tra Mediaset e Zelig (25 anni insieme: la prima puntata nel 1996 su Italia 1) e i 35 anni di storia del marchio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti della risata al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig in diretta tv e live streaming? Le repliche del programma andranno in onda su Canale 5 il giovedì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguirle o rivederle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.