Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz, duo milanese che quindi ritorna in uno dei programmi che ne hanno accompagnato maggiormente la carriera televisiva. Quattro nuove puntate dedicate ai trent’anni dello storico programma comico. Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Zelig 30 – Parte seconda streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Zelig 30 – Parte seconda? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima martedì 6 ottobre 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programmazione – martedì 3 novembre 2026. Di seguito la programmazione completa: