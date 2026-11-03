Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 3 novembre 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda su Rai 3, il martedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Alla conduzione Antonino Monteleone. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 3 novembre 2026.

Anticipazioni e ospiti

Le ultime novità sui casi di Garlasco e David Rossi, il dibattito sulla sicurezza e sull’ordine pubblico dopo le recenti manifestazioni che hanno attraversato diverse città italiane, l’emergenza abitativa. Saranno questi alcuni degli argomenti al centro della nuova puntata di “Filorosso”.

In apertura, il programma tornerà ad occuparsi del delitto di Garlasco con il contributo del generale Luciano Garofano, approfondendo gli sviluppi più recenti di uno dei casi di cronaca giudiziaria che continua a interrogare l’opinione pubblica. Spazio anche alle ultime novità sull’inchiesta relativa alla morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, un caso che continua ad alimentare interrogativi e richieste di verità.

Al centro della puntata anche la vicenda di Youssef Siher, scarcerato dopo i fatti che lo avevano visto coinvolto nelle manifestazioni delle scorse settimane. Un punto di partenza per analizzare il tema della gestione dell’ordine pubblico, il rapporto tra istituzioni e manifestanti e le ragioni delle proteste che si sono svolte nelle principali città italiane. Filorosso accenderà poi i riflettori sul tema della sicurezza e sull’emergenza casa. Attraverso un’inchiesta realizzata in Emilia-Romagna, il programma racconterà le condizioni in cui vivono molti assegnatari di alloggi popolari e approfondirà il tema delle graduatorie per l’accesso alle case pubbliche, analizzando regole, criticità e criteri che disciplinano l’assegnazione degli alloggi.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre al rapporto tra mafia e appalti pubblici, con un’intervista al procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, per comprendere come le organizzazioni criminali tentino ancora oggi di infiltrarsi nei grandi flussi di denaro e nelle opere pubbliche.

Ospiti di Antonino Monteleone il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il giornalista Paolo Brosio, la giornalista Rita Cavallaro, il magistrato Valerio De Gioia, l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Edmondo Bruti Liberati, il presidente della Fondazione Tatarella, Francesco Giubilei, Lorenzo Pacini del Partito Democratico, la sondaggista Alessandra Ghisleri che presenterà una nuova rilevazione realizzata per il programma, la giornalista Annalisa Chirico, il giornalista Gianni Barbacetto, l’ex magistrato Antonio Ingroia e il giornalista Filippo Facci.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 novembre 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.