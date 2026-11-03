Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della quinta puntata (il meglio di)

Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata (il meglio di) di Zelig 30 – Parte seconda, programma con la conduzione di Michelle Hunziker e Ale e Franz, duo milanese che quindi ritorna in uno dei programmi che ne hanno accompagnato maggiormente la carriera televisiva. Quattro nuove puntate dedicate ai trent’anni dello storico programma comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Nel corso della serata con il Meglio di Zelig 30 si potranno rivedere i comici che hanno fatto divertire il pubblico nelle scorse settimane, un modo per recuperare spezzoni delle puntate senza andare sul web tra social e sito di Mediaset Infinity. L’elenco dei comici che vedremo nella puntata di questa sera è un mix di personaggi storici e giovani leve della comicità, tra monologhisti tradizionali e i nuovi standupper, tra volti che hanno fatto la storia del programma e altri nati sul web. Nel corso della puntata ci saranno Paolo Rossi, Max Giusti, Enrico Brignano, Gioele Dix, Raul Cremona, Leonardo Manera, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Nuzzo e Di Biase, Vincenzo Comunale, Anna Maria Barbera, Max Cavallari, Maurizio Battista, Senso d’Oppio, Gigi Rock, Claudio Batta, Simone Barbato e Francesco Migliazza.

Prosegue anche il “Best Minute”, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell’archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.

A scandire la serata sarà ancora una volta la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, formazione che ha accompagnato negli anni il programma, contribuendo alla costruzione del suo sound, e che sarà presente in tutte le nuove puntate di “Zelig 30”.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 30 – Parte seconda in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.