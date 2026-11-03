Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della settima puntata

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Tale e Quale Show 2026: anticipazioni (cast, ospiti e giudici) della settima puntata

Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Tale e Quale Show 2026, la sedicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti che cambia collocazione e porta tutta la sua energia al mercoledì sera. Nove puntate in diretta dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Esperienze, caratteri e percorsi differenti, ma una sfida uguale per tutti: lasciare per una sera la propria identità e trasformarsi in una grande voce della musica. Ogni settimana cambieranno volto, voce, movenze, stile e presenza scenica. Trucco, parrucco, costumi, preparazione vocale e studio del personaggio accompagneranno il lavoro degli Artisti fino al momento più atteso: l’ingresso in studio, quando la trasformazione dovrà essere completa. I protagonisti si esibiranno rigorosamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Le varie ‘interpretazioni’ saranno impreziosite dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo fisso del programma.

Ma qual è il cast completo di Tale e Quale Show 2026? I Protagonisti chiamati a mettersi in gioco in questa sedicesima edizione saranno: Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Paola Perego, Anna Pettinelli, Selma, Stefano Meloccaro, Max Paiella, Andrea Perroni, Vladimir Randazzo. Presenti a grande richiesta anche Flavio Insinna & Gabriele Cirilli (saranno considerati come concorrente unico). A seguirli quotidianamente i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli.

Nella puntata di stasera Jasmine Carrisi vestirà i panni di Claudia Mori mentre Maddalena Corvaglia si trasformerà in Nicole Kidman,Roberta Morise sarà Noemi, Paola Perego interpreterà Patti Smith, Anna Pettinelli si confronterà con Wanda Osiris e Selma, reduce dal successo della scorsa settimana, proverà a ripetersi nelle vesti di Donna Summer. Stefano Meloccaro omaggerà poi Bruno Lauzi e Max Paiella affronterà la sfida di interpretare Phil Collins, Andrea Perroni sarà Vasco Rossi mentre Vladimir Randazzo vestirà i panni di Francesco Sarcina. Spazio, come sempre, anche ai ‘duetti impossibili’ di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, che questa volta daranno vita a una coppia davvero sorprendente: Frank Sinatra e Lino Banfi.

La giuria: i 4 giudici

A giudicare le esibizioni saranno le ‘novità’ Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, che affiancheranno Cristiano Malgioglio. Tre personalità molto diverse, tre modi di vivere lo spettacolo, tre sguardi destinati a rendere ancora più imprevedibile il momento dei giudizi. Accanto a loro, in ogni puntata, ci sarà anche un quarto giudice “a sorpresa”, diverso di settimana in settimana, chiamato a entrare nel gioco e a stilare la propria classifica. Tra commenti, voti, battute e sorprese, la giuria sarà uno dei motori dello show e accompagnerà i protagonisti lungo tutte le nove serate. Il quarto giudice della prima serata saranno due artisti: Nicola Savino e Serena Rossi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della quinta puntata (il meglio di)
TV / Un uomo sopra la legge: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Zelig 30 – Parte seconda streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Zelig 30 – Parte seconda: anticipazioni e cast della quinta puntata (il meglio di)
TV / Un uomo sopra la legge: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 novembre 2026
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 novembre 2026 su La7
TV / Tale e Quale Show 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / L’uomo d’acciaio: tutto quello che c’è da sapere sul film di Superman
TV / Ascolti tv lunedì 2 novembre: I casi di Teresa Battaglia, Grande Fratello Vip
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 2 novembre
Ricerca