DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 novembre 2026 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, su La7
DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 novembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, di DiMartedì.
DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera
Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata le misure contenute nell’ultima manovra del governo Meloni: portano voti alla maggioranza o a giovarsene sarà l’opposizione viste le poche risorse a disposizione mentre il caro vita non accenna ad arrestarsi? Focus, quindi, su tutte le novità contenute nella manovra per le tasche degli italiani, dal fisco e la previdenza alla sanità e al caro bollette. Spazio naturalmente anche agli esteri, con gli aggiornamenti e le notizie dagli Stati Uniti dove sono in corso le elezioni di Midterm, per capire quale futuro si prospetta per la presidenza Trump e quali le possibili ricadute per l’Italia. Appuntamento dunque stasera, 3 novembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.
Gli ospiti di stasera
Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:
- Walter Veltroni
- Franco Gabrielli
- Nicola Gratteri
Dove vedere in tv e in streaming
Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.