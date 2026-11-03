DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 novembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata le misure contenute nell’ultima manovra del governo Meloni: portano voti alla maggioranza o a giovarsene sarà l’opposizione viste le poche risorse a disposizione mentre il caro vita non accenna ad arrestarsi? Focus, quindi, su tutte le novità contenute nella manovra per le tasche degli italiani, dal fisco e la previdenza alla sanità e al caro bollette. Spazio naturalmente anche agli esteri, con gli aggiornamenti e le notizie dagli Stati Uniti dove sono in corso le elezioni di Midterm, per capire quale futuro si prospetta per la presidenza Trump e quali le possibili ricadute per l’Italia. Appuntamento dunque stasera, 3 novembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Walter Veltroni

Franco Gabrielli

Nicola Gratteri

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.