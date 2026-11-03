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DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 novembre 2026 su La7

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 novembre 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 novembre 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata le misure contenute nell’ultima manovra del governo Meloni: portano voti alla maggioranza o a giovarsene sarà l’opposizione viste le poche risorse a disposizione mentre il caro vita non accenna ad arrestarsi? Focus, quindi, su tutte le novità contenute nella manovra per le tasche degli italiani, dal fisco e la previdenza alla sanità e al caro bollette. Spazio naturalmente anche agli esteri, con gli aggiornamenti e le notizie dagli Stati Uniti dove sono in corso le elezioni di Midterm, per capire quale futuro si prospetta per la presidenza Trump e quali le possibili ricadute per l’Italia. Appuntamento dunque stasera, 3 novembre 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

  • Walter Veltroni
  • Franco Gabrielli
  • Nicola Gratteri

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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