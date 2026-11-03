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Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 novembre 2026

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 novembre 2026

Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un focus sulle violenze di piazza, a partire dalla lettera al poliziotto preso a sassate: «Peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà…». Spazio al contrasto tra i giovani che si distinguono per il loro impegno civico e quelli che, invece, si rendono protagonisti di scontri e devastazioni.

Ancora, una pagina dedicata al caso di Jessica Dalla Chiara, l’infermiera 32enne morta nel Veronese nel 2024: il marito, anche lui infermiere, è accusato di averla uccisa somministrandole ripetute dosi di insulina. A seguire, gli ultimi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Pamela Genini, tra nuovi interrogativi e aspetti ancora da chiarire.

Infine, un ampio approfondimento sul caso Garlasco, con nuovi video inediti di Andrea Sempio e documenti esclusivi legati all’inchiesta sulla presunta corruzione.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 3 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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