Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 3 novembre 2026

Questa sera, martedì 3 novembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un focus sulle violenze di piazza, a partire dalla lettera al poliziotto preso a sassate: «Peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà…». Spazio al contrasto tra i giovani che si distinguono per il loro impegno civico e quelli che, invece, si rendono protagonisti di scontri e devastazioni.

Ancora, una pagina dedicata al caso di Jessica Dalla Chiara, l’infermiera 32enne morta nel Veronese nel 2024: il marito, anche lui infermiere, è accusato di averla uccisa somministrandole ripetute dosi di insulina. A seguire, gli ultimi sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Pamela Genini, tra nuovi interrogativi e aspetti ancora da chiarire.

Infine, un ampio approfondimento sul caso Garlasco, con nuovi video inediti di Andrea Sempio e documenti esclusivi legati all’inchiesta sulla presunta corruzione.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 3 novembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.