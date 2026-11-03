Ascolti tv lunedì 2 novembre: I casi di Teresa Battaglia, Grande Fratello Vip

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.235.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.799.000 spettatori (23.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.776.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.430.000 spettatori pari al 21.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 528.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 949.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.316.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.540.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 995.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 749.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.977.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 383.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 628.000 spettatori con il 3.1%.