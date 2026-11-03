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Ascolti tv lunedì 2 novembre: I casi di Teresa Battaglia, Grande Fratello Vip
Ascolti tv lunedì 2 novembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 novembre2026? Su Rai 1 è andato in onda I casi di Teresa Battaglia. Su Rai 2 Formidabile. Su Rai 3 Lo stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 novembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 2 novembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia interessa 3.616.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.866.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 Tramite amicizia intrattiene 593.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Fast & Furious 7 incolla davanti al video 837.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.054.000 – 5.3%), Lo Stato delle Cose segna 1.117.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 652.000 spettatori (5.2%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo raggiunge 691.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 804.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 516.000 spettatori con il 3%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.235.000 spettatori (21%), mentre Affari Tuoi totalizza 4.799.000 spettatori (23.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.776.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.430.000 spettatori pari al 21.6%. Su Rai2 TG2 Post registra 528.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 949.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è la scelta di 1.316.000 spettatori (6.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.540.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 995.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 749.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.977.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 383.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 628.000 spettatori con il 3.1%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.365.000 spettatori pari al 23%, mentre L’Eredità coinvolge 4.572.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.774.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera convince 2.670.000 spettatori (16%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (556.000 – 4.3%), Blue Bloods è seguito da 683.000 spettatori con il 4.2% nel primo episodio e 825.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (347.000 – 2.5%), Studio Aperto Mag sigla 331.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 453.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.860.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 1.219.000 spettatori (6.2%) e Generazione Bellezza sigla 956.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 984.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 944.000 spettatori (4.8%). Su La7 Ignoto X – Dentro e Oltre le Storie di Cronaca raduna 393.000 spettatori pari al 2.5%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.