Zecchino d’oro 2021: canzoni, conduttori, ospiti, quando in tv, data, streaming della 64esima edizione su Rai 1

Torna lo Zecchino d’oro, giunto alla 64esima edizione. L’appuntamento con il festival per bambini più amato d’Italia è previsto per tre appuntamenti pomeridiani: 3, 4 e 5 dicembre in diretta su Rai1 dallo studio televisivo dell’Antoniano di Bologna. A condurre i primi due pomeriggi saranno Francesca Fialdini e Paolo Conticini, mentre per la finale, domenica 5 dicembre, il duo prenderà posto in giuria per lasciare il testimone al direttore artistico, Carlo Conti, che condurrà la puntata conclusiva. Vediamo insieme le canzoni dello Zecchino d’oro 2021 e tutto quello che c’è da sapere.

Canzoni

Tema di questa edizione #UnviaggioBellissimo: lo Zecchino d’Oro è un’avventura in cui si può volare lontano, sulle ali della fantasia, per emozionarsi e divertirsi in musica con tutta la famiglia e gli amici. 14 le canzoni in gara, che toccano temi molto diversi, dagli animali alla famiglia, dall’amore per la lettura all’importanza del riciclo; 31 gli autori di testi e musiche, tra i quali importanti firme del panorama musicale italiano come Claudio Baglioni, Marco Masini, Giovanni Caccamo, Flavio Premoli (Pfm), Luca Mascini (Assalti frontali); 17 i piccoli interpreti provenienti da 9 regioni d’Italia, scelti tra migliaia di bimbi durante il casting dello Zecchino d’Oro, svoltosi anche quest’anno online, che canteranno le canzoni insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Vediamo insieme il testo e i titoli delle 14 canzoni in gara e i giovani interpreti dello Zecchino d’oro 2021, come pubblicati sul sito della Rai.

SUPERBABBO

Testo e Musica: Marco Masini-Veronica Rauccio-Emiliano Cecere

ed. Antoniano-Warner- Ripa Srl

Arrangiamento: Marco Masini- Lucio Fabbri

Interprete: Zoe Adamello, 9 anni, di Impruneta (FI)

Tutti i bambini adorano i supereroi, ma nel cuore c’è posto solo per uno di loro, quello più speciale: il Super babbo! I suoi incredibili poteri? Mani morbide che fanno da cuscino, carezze per rimproverare, instancabilità e… braccia grandi come ali! Con lui accanto, studiare, ridere e giocare diventano i momenti più belli del mondo e scoprire le cose da amare è solo più facile. Una canzone che celebra i papà in modo dolce e ironico.

LA FILASTROCCA DELLE VOCALI

Testo: Vincenzo Incenzo

Musica: Flavio Premoli

ed. Antoniano- G.D.M. Snc

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Interprete: Simona Forte, 8 anni, di Terrasini (PA)

A scuola, si sa, uno degli scogli più difficili da superare è imparare… le vocali! Perché non aiutarsi con una bella filastrocca in musica? Ricordarsele tutte sarà più facile, soprattutto per evitare errori che possono trasformare il significato delle parole: se metti la i al posto della a, il tuo papà può diventare… pipì! Di sicuro strapperà qualche risata, ma l’equivoco non sarà molto divertente. Meglio cantare e ripetere le vocali tutti insieme, in classe, in compagnia di amici e insegnanti!

AUTO ROSA

Testo: Dario Lombardi-Duccio Caponi

Musica: Dario Lombardi-Marco Vittiglio

ed. Antoniano – Puro S.R.L.S.

Arrangiamento: Lucio Fabbri Interprete: Michele Bruzzese, 9 anni, di Melicucco (RC)

Il protagonista di questa canzone è davvero un tipo niente male! Gira in tondo con la sua bizzarra auto rosa, impazzisce per la sua innamorata e fa arrabbiare la nonna perché torna troppo tardi. Una canzone quasi Trap che sarà impossibile togliersi dalla testa.

POTEVO NASCERE GATTINO

Testo e Musica: Lodovico Saccol

ed. Antoniano

Arrangiamento: Lucio Fabbri-Lodovico Saccol

Inteprete: Vittoria Spedaliere, 6 anni, di Pergine Valsugana (TN)

Quante volte è capitato di chiedersi come sarebbe stata la vita… nei panni di qualcun altro? Questa canzone offre qualche alternativa dal mondo degli animali e delle fiabe. Chissà come sarebbe stata la vita da gatto morbidoso, o da cavallo alto e snello, oppure da principessa, per cui ogni cosa è permessa! Ma in fondo, le ipotesi a che servono? Nessuno sceglie come nascere o dove crescere, l’importante è apprezzare sé stessi per ciò che si è. Un inno alla diversità e alla bellezza della propria unicità.

ALI DI CARTA

Testo e Musica: Stefano Rigamonti

ed. Antoniano Arrangiamento: Marco Forni-Lucio Fabbri

Interprete: Sara Ghinassi, 10 anni, di Faenza (RA)

Quanto può essere malinconica una giornata di pioggia? Esisterà un modo per sentirsi meglio e far tornare il sereno… La protagonista di questa dolce canzone si abbandona alla lettura, ai libri che magicamente riescono a trascinare in una nuova dimensione, perché: “Come un aquilone perso nel blu, su ali di carta io volo sempre più su”. Più su, in quel mondo fantastico dove non esistono il tempo e le lacrime, ma soltanto la bellezza di nuove storie tutte da scoprire.

BARTOLO IL BARATTOLO

Testo: Carmine Spera-Flavio Careddu Musica: Giuseppe De Rosa

ed. Antoniano

Arrangiamento: Giuseppe De Rosa-Lucio Fabbri

Inteprete: Walter Zecca, 6 anni, di Firenze

Il protagonista di questa canzone è un barattolo molto speciale dal destino un po’ crudele: un tempo pieno di dolciumi, adesso si ritrova dritto nella spazzatura! Il motivo? Non serve più! Ma grazie alla raccolta differenziata, la sua storia potrà essere riscritta… Bartolo sogna di diventare uno splendido giocattolo o, perché no, uno spumeggiante triciclo! Perché è questo il vero insegnamento che questa canzone ci lascia: anche se una cosa oggi apparentemente non serve più, domani potrà essere trasformata in un nuovo oggetto, unico e prezioso. Con la differenziata, si può fare la differenza.

IL BALLO DEL CIUAUA

Testo e Musica: Giovanni Caccamo-Antos Zarrillo Maietta

ed. Antoniano

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Interpreti: Camilla Musacci, 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo Scelzo, 10 anni, di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa Dragomir, 9 anni, di Roma

Signore e signori, il gran concorso di Capodanno sta per cominciare! Chi saranno gli animali protagonisti? Il primo in gara è il pesce rombo che balla la rumba, seguito dal tango dell’orangotango. Ci prova persino la giraffa con il suo collo lungo, ma il vero re è uno solo, destinato a lanciare il ballo più in voga del momento: è proprio lui, il ci-ua-ua-cià! Se non lo avete mai visto o sentito, il suo ballo vi travolgerà: sarà impossibile restare fermi!

RI-CER-CA-TO

Testo: Alberto Pellai

Musica: Paolo Giovanni D’Errico

ed. Antoniano

Arrangiamento: Paolo Giovanni d’Errico-Lucio Fabbri

Interprete: Davide Ganga, 6 anni, di Parma

A scuola, sui giornali, non si parla d’altro: tutto è nato a una festa, dove dei bimbi si grattavano la testa e da allora… la caccia è iniziata! Tra capello e capello pare si nasconda un esserino molto fastidioso, che scatena il prurito e potrebbe addirittura invadere tutta la città. Di chi stiamo parlando? Del pidocchio, naturalmente! Ma niente paura mamme, i rimedi per combatterlo esistono: bastano acqua, shampoo, un pettine e il gioco è fatto. E poi… “non c’è niente di male a grattarsi un po’”!

Il RICCIO CAPRICCIO

Testo e musica: Gianfranco Fasano-Antonio Buldini

ed. Antoniano

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Interprete: Giuseppe Karol Di Capizzi, 5 anni, di Messina

Cosa sarà mai quella palla che rotola giù per il bosco, con tante punte all’insù? Potrebbe quasi fare paura… ma è solo un riccio! Il suo cappuccio appuntito, si sa, è una corazza che lo protegge quando si sente in difficoltà, ma se si apre, inizia a volerti bene! È timido, impacciato, si nasconde, ma se gli dai fiducia, giocherà anche con te. Spesso l’apparenza può ingannare, ma dare una sola possibilità può cambiare tutto.

IL REGGAETONNO

Testo e Musica: Gianfranco Grottoli-Andrea Vaschetti-Andrea Casamento

ed. Antoniano Arrangiamento: Andrea Casamento-Lucio Fabbri

Interpreti: Irene De Arcangelis, 9 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe Piras, 8 anni, di Perfugas (SS)

In Jamaica, è nato un ballo colorato e inarrestabile che travolge tutti, anche i pesci! L’inventore è un tonno elegante che indossa un foulard di chiffon, con una pinna rapida e argentata. Ma come si chiamerà mai questo ballo sorprendente? È la reggaetonn dance! Dal Polo al Macondo, dal mare alla città, le note di questo tormentone risuoneranno e coinvolgeranno adulti e bambini, per una festa musicale senza precedenti.

CLAP CLAP

Testo: Mario Gardini

Musica: Marco Iardella

ed. Antoniano

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Interprete: Giulia Barbagallo, 8 anni, di Guidonia (RM)

In questa simpatica filastrocca, grazie a un semplice gesto, è possibile ringraziare per tutte quelle cose che ci rendono felici e danno alla nostra vita un sapore dolce e divertente: il sole del mattino, il rientro in classe, il bacio della mamma, le feste di un cagnolino! Basta fare solo… clap clap! Clap clap per il calore dell’estate e le torte di compleanno, clap clap per il cielo azzurro, clap clap per tutto ciò che ci circonda!

NG NEW GENERATION

Testo: Luca Mascini

Musica: Valerio Baggio-Walter Buonanno

ed. Antoniano

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Interprete: Stefano Nardin, 9 anni, di Milano

Ng, il dj che ama la pace, è pronto a lanciarsi nella missione più difficile che ci sia… far divertire e cantare il pubblico! Ha sogni forse un po’ bizzarri: salvare il mondo e gli animali, organizzare feste grandiose ma soprattutto… fare il cuoco-astronauta e vincere il Nobel! Nessuno può resistere al fascino di Ng perché amore, gioia e unità sono le sue parole-chiave. Unisciti anche tu alla sua baby revolution gang: non te ne pentirai!

UNA PANCIA

Testo: Valentina Farinaccio

Musica: Antonio Iammarino

ed. Antoniano

Arrangiamento: Marco Masini-Lucio Fabbri Interprete:

Leonardo Zambelli, 6 anni, di Mele (GE)

Come raccontare a un bambino un corpo che cambia? Una sorellina in arrivo non è semplice da capire per Luca. E allora non resta che trasformare tutto in un gioco di immaginazione, per rendere l’esperienza più divertente. Quella pancia, cosa mai sarà davvero? Grazie alle storie della mamma, diventa una palla colorata e magica, un sole che non scotta mai, una gustosa pizza con le patatine! Ma, cosa accade un bel giorno? La pancia è sparita! Al suo posto, un fiocco rosa e una sorellina da voler tanto bene.

CI SARÀ UN PO’ DI VOI

Testo: Maria Francesca Polli

Musica: Claudio Baglioni

ed. Antoniano-Curci

Arrangiamento: Lucio Fabbri

Inteprete: Veronica Marchesi, 9 anni, di Gorle (BG)

Chissà quante volte, da piccoli, abbiamo immaginato di colpo di diventare grandi… trovare le risposte a ogni domanda, viaggiare, allontanarsi da mamma e papà per iniziare una nuova avventura. Il pensiero di questo distacco non può non essere malinconico; ma la malinconia si trasforma in sorriso se si pensa alle cose bellissime vissute insieme o forse solo guardandosi allo specchio: sarà facile ritrovare la bellezza e il calore di mamma e papà. “Ci sarà sempre un po’ di voi” …Un inno all’amore di un figlio verso le sue radici.

Programma e ospiti

Questo il programma dei tre pomeriggi de Lo Zecchino d’oro 2021:

Venerdì 3 dicembre, dalle 17.05 inizia la gara con l’ascolto di 7 canzoni.

Sabato 4 dicembre, dalle 17.05 la gara prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni.

Domenica 5 dicembre, dalle 17.20 lo Zecchino si conclude con il riascolto di tutte le 14 canzoni in gara e la proclamazione della canzone vincitrice.

Tanti gli ospiti che si alterneranno alle esibizioni per fare festa insieme ai Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti, che ritroveremo in diversi momenti di ognuna delle puntate. Molte le novità per questa edizione. Sarà presentato, per la prima volta al pubblico, un nuovo puppet: l’anisello Nunù, legato all’omonima canzone dello Zecchino da 73 milioni di visualizzazioni, che farà compagnia a grandi e piccini durante le puntate (e non solo).

Altra sorpresa musicale: “Amazzonia”, un brano speciale, che racconta l’importanza del preservare il più grande polmone verde del nostro pianeta, cantato dal Piccolo Coro dell’Antoniano insieme a Orietta Berti. “Amazzonia” è una delle due bonus track, insieme a “Sta passando la tempesta”, della compilation del 64° Zecchino d’Oro realizzata con la direzione artistica del maestro Lucio Fabbri, che uscirà il 3 dicembre in tutti i negozi della grande distribuzione, su tutte le piattaforme digitali e in formato edicola.

Il 64° Zecchino d’Oro sostiene la campagna “Operazione Pane” che supporta 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo accoglienza e aiuto alle persone e famiglie che vivono in condizioni di grave disagio sociale a partire dal pasto, per guidarle poi in percorsi di inserimento sociale, sanitario e lavorativo. Dal 24 novembre al 19 dicembre 2021, attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 sarà possibile sostenere le mense francescane donando un pasto a chi non ha da mangiare e offrendo un aiuto concreto alle migliaia di famiglie che vivono nel disagio. Antoniano, oltre alle 17 mense in Italia, sosterrà anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria, per garantire pasti, ascolto e aiuto alle famiglie che hanno subito il trauma della guerra e che adesso non hanno più nulla. L’iniziativa solidale “Operazione Pane” è sostenuta da Rai per il Sociale.

Zecchino d’oro 2021: Streaming e tv

Dove vedere lo Zecchino d’oro 2021? Appuntamento come da tradizione su Rai 1 il 3, 4 e 5 dicembre per tre pomeriggi all’insegna della musica. La diretta si potrà seguire anche sul sito di RaiPlay e sui canali Rai Italia, per il pubblico all’estero. Sulla piattaforma, sarà, inoltre, disponibile anche la diretta in lingua dei segni della finale. Su RaiPlay, durante la diretta, si potranno rivedere: i video dei brani appena cantati, gli interventi degli ospiti, i video delle esibizioni degli anni precedenti, Le Canzoni animate ovvero le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro.