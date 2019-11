You, la seconda stagione della serie tv arriva il 26 dicembre su Netflix

Tutti abbiamo (forse) uno stalker. Penn Badgley ne interpreta uno nella serie televisiva You, tratta dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes.

Le apparenze possono ingannare e lo dimostra perfettamente il protagonista di You, un giovane librario – Joe – che ha perso la testa per una ragazza, Beck. Una storia d’amore dal tocco malato, quella tra Joe Golberg e una studentessa aspirante poetessa.

Joe si presenta come il classico ragazzo della porta accanto, dall’animo gentile e un inguaribile romantico, pronto a lottare per conquistare la propria amata da qualunque minaccia.

Ma Joe è molto più di questo, perché supera ogni limite credendo di agire per il bene della persona amata. Joe da pericoloso stalker si tramuta in un aggressore e assassino e, dopo aver acculumato diversi crimini, finisce per rapire proprio Beck per costringerla ad amarlo.

You, di cosa parlerà la seconda stagione: la trama

La prima stagione di You è stata tratta dal romanzo di Caroline Kepnes (uscito nel 2014), mentre la seconda riprenderà il secondo romanzo, intitolato Hidden Bodies, uscito in libreria nel 2016 e che riprende la storia di Joe, questa volta in una nuova città.

Nella seconda stagione di You vedremo Joe lasciare New York per abituarsi al tenore di vita di Los Angeles. A differenza dei romanzi, un personaggio tornerà anche nella seconda stagione: Candace, l’ex fidanzata di Joe che per tutto l’arco narrativo sembra essere una delle vittime di Joe, in realtà non è morta e tornerà anche nella seconda stagione. Un dettaglio che differisce dal romanzo (poiché nei testi della Kepnes la ragazza è morta).

“oe Goldberg arriva ad LA ed è un irriducibile newyorkese, perciò non posso dire che giungerà in città e si innamorerà all’istante del luogo. Almeno non a prima vista, non è proprio il tipo di città che fa per Joe”, così racconta Sera Gamble (showrunner della serie).

You, il cast della seconda stagione: le novità

Chi vedremo allora nella seconda stagione di You? Oltre a Ambyr Childers che interpreta Candace e Penn Bagdley (conosciuto in Gossip Girl) che interpreta Joe, sappiamo per certo che non rivedremo Elizabeth Lail, l’attrice che interpreta l’interesse amoroso di Joe Guinevere Beck, che è stata uccisa nella prima stagione.

La nuova vittima sarà Love Quinn, interpretata da Victoria Pedretti (Hill House), un’aspirante chef che lavora in un supermercato di lusso. A differenza di Beck, che ne era assuefatta, Love Quinn non presta molta attenzione ai social network. Quando i due s’incontrano, Love Quinn sta vivendo un lutto e la sua condizione emotiva fragile l’avvicina pericolosamente al giovane stalker.

Nel cast della seconda stagione di You vediamo il fratello di Love Quinn Forty (James Scully, visto in “Heaters”), il gestore del negozio dove lavora la ragazza, Calvin, interpretato da Adwin Brown (“Heathers”), Jenna Ortega (“Jane the Virgin”) cioè Ellie, un’adolescente cresciuta troppo velocemente e Robin Lord Taylor che interpreta Will.

You arriva sulla piattaforma Netflix il 26 dicembre 2019.

