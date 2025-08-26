Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:45
TV
TV

Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 26 agosto

Yoga Radio Estate è il nuovo programma musicale in onda su Italia 1 dal 12 agosto 2025, con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Registrato a Piazza della Vittoria (Reggio Emilia), lo show accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi, 26 agosto.

Anticipazioni e cantanti

La scaletta dei cantanti vedrà alternarsi sia big della musica italiana, che giovani in ascesa, passando dal rap al pop per accontentare tutto il pubblico radunato davanti alla tv. Tra i nomi in scaletta questa sera troviamo:

  • Rocco Hunt e Noemi
  • Serena Brancale
  • Kekko dei Modà
  • Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv con Red Flag
  • Anna Tatangelo
  • Sangiovanni
  • Baby K
  • Antonia
  • Fred De Palma
  • Joan Thiele
  • Rhove
  • Bianca Atzei
  • Shablo ft. Joshua, Tormento e Mimì
  • LDA
  • Levante
  • Chiamamifaro

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, martedì 26 agosto 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
