TV

Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Yoga Radio Estate: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 2 settembre

Yoga Radio Estate è il nuovo programma musicale in onda su Italia 1 dal 12 agosto 2025, con la conduzione di Rebecca Staffelli e Stefano Corti che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Registrato a Piazza della Vittoria (Reggio Emilia), lo show accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi, 2 settembre.

Anticipazioni e cantanti

Questa sera ultimo appuntamento con “Yoga Radio Estate”, il format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. Nel quarto appuntamento, sul palco della piazza di Modena si alterneranno: The Kolors, BigMama, Emis Killa, Benji & Fede, Sal Da Vinci, TrigNo, Riki e Lorella Cuccarini, Sarah Toscano e Carl Brave, Eiffel 65, Michele Bravi e Mida, Gemelli Diversi, Sophie and the Giants, Planet Funk, AKA 7even.

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, martedì 2 settembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
