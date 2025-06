Yara: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 23 giugno 2025, in prima visione su Canale 5 va in onda il film Yara, pellicola diretta da Marco Tullio Giordana, con protagonisti Chiara Bono, Isabella Ragonese, Alessio Boni e Thomas Trabacchi. Una prima visione da non perdere dedicata al caso di cronaca di Yara Gambirasio. Il suo omicidio continua a far discutere, anche a livello mediatico, fin da quel lontano 26 novembre 2010, giorno in cui la tredicenne scomparve. Ma vediamo insieme trama, cast e tutte le informazioni.

Trama

Il film di Marco Tullio Giordana è uscito nel 2021 ed è stato un successo internazionale. Yara ripercorre le indagini che hanno permesso l’incriminazione e la condanna di Massimo Bossetti, l’assassino della ragazzina scomparsa il 26 novembre 2011 da Brembate di Sopra e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola.

A capo delle indagini, la PM Letizia Ruggeri. Quando la polizia scientifica trova delle tracce di DNA sui vestiti di Yara, la PM Ruggeri decide di sottoporre l’intera popolazione della zona ai test biologici, procedura mai tentata prima che porterà alla risoluzione del caso.

Una ragazza tredicenne, Yara Gambirasio, fu rapita nel 2010 in un paese dell’hinterland bergamasco e, dopo tre mesi di ricerche affannose quanto inutili, fu trovata cadavere in uno sterrato poco lontano dal luogo in cui fu vista per l’ultima volta.

Un po’ come un sasso che viene gettato nell’acqua e allarga cerchi concentrici, il nostro film vuole raccontare non solo l’indagine condotta con grande determinazione dal Pubblico Ministero Letizia Ruggeri ma anche le complesse reazioni che la vicenda suscitò nel Paese.

Il caso infatti creò divisioni tra gli inquirenti e feroci polemiche politiche scatenando una morbosa attenzione mediatica. Allo tesso tempo i metodi di indagine seguiti – soprattutto la ricerca a tappeto sul DNA dell’assassino rilevato sul corpo di Yara – ebbero una forte risonanza anche perché veniva coinvolta per la prima volta non solo la rosa dei soliti sospetti ma l’intera comunità.

Al centro del racconto ci sarà il lavoro estenuante di Letizia, rimasta alla guida delle indagini anche quando le alte gerarchie la volevano sostituire. Una donna sola, madre anch’essa di una bambina, che non stacca mai dal lavoro perché sa che più passa il tempo più sarà difficile trovare il colpevole.

Il film cercherà la massima identificazione dello spettatore con Letizia, con Yara e con i suoi genitori. Ma che dovrà incalzare lo spettatore col ritmo febbrile delle indagini, delle ipotesi, delle ricostruzioni e, finalmente, dei primi concreti elementi scoperti grazie agli esami scientifici.

Fondamentale sarà il contributo delle immagini di repertorio (fornite dalle stesse forze dell’ordine), opportunamente inserite nel racconto per dare un senso di forte verità al film: tutto quello che state vedendo è successo veramente!

Un thriller pieno di suspense e al tempo stesso psicologico, interiore ed estroverso, ambientato in una zona suggestiva e poco conosciuta del Nord Italia, nelle sue vallate solcate da torrenti, nei borghi pieni di vestigia d’arte la cui tradizione non riesce più a proteggere dai veleni della metropoli.

Un film di grande impatto visivo, dove l’inverno e la neve giocano un ruolo di amalgama contradditorio: da un lato il candore del paesaggio che tutto nasconde e al tempo stesso preserva, dall’altro i misteri che si rivelano quando torna la primavera e ricomincia a splendere il sole.

Yara: il cast del film

Nel cast, oltre a Isabella Ragonese che vedremo nel ruolo della PM Letizia Ruggeri e Alessio Boni nel ruolo del Colonnello Vitale, troviamo: Thomas Trabacchi (Maresciallo Garro), Sandra Toffolatti (Maura Gambirasio), Mario Pirrello (Fulvio Gambirasio), Roberto Zibetti (Massimo Bossetti), Gloria Bellicchi (Marita Comi). Ecco il cast completo.

Chiara Bono: Yara Gambirasio

Isabella Ragonese: Letizia Ruggeri

Alessio Boni: colonnello Vitale

Thomas Trabacchi: maresciallo Garro

Roberto Zibetti: Massimo Bossetti

Aiman Machhour: Mohamed Fikri

Mario Pirrello: Fulvio Gambirasio

Sandra Toffolatti: Maura Panarese Gambirasio

Miro Landoni: cancelliere Edoardo Carlini

Andrea Bruschi: dottor Prosperi

Augusto Zucchi: procuratore Sperone

Rodolfo Corsato: senatore Nigiotti

Gloria Bellicchi: Marita, moglie di Bossetti

Silvia Cohen: giudice

Elena Cotta: Laura Poli

Priscilla Abate: Keba Gambirasio

Angela Ciaburri: dottoressa Anna Crivelli

Lorenzo Acquaviva: avv. Claudio Salvagni

Roberto Sbaratto: professor Providerè

Francesco Meoni: carabiniere di Genova

Luca Seta: carabiniere di Brembate

Fabrizio Croci: aeromodellista

Guido Roncalli: medico legale

Donatella Bartoli: professoressa di Yara

Guglielmo Favilla: ten. colonnello Emiliani

Nicole Fornaro: insegnante di ginnastica

Crystal Deglaudi: figlia di Letizia

Streaming e tv

Dove vedere Yara in diretta tv e streaming? Il film va in onda in prima visione su Canale 5 questa sera, 23 giugno 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Netflix e Mediaset Infinity.