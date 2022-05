X Factor a rischio chiusura? L’indiscrezione: “Sarà l’ultima edizione”

La prossima potrebbe essere l’ultima stagione di X Factor. In autunno partirà la sedicesima edizione del format musicale, che vedrà l’atteso ritorno di Fedez tra i giudici e la new entry Ambra Angiolini. Ancora da definire gli altri due membri della giuria, che potrebbero essere Manuel Agnelli e Dargen D’Amico. Quel che è certo è che negli ultimi anni il talent musicale ha faticato in termini di ascolti, per questo la prossima potrebbe essere la sua ultima stagione in Italia, o quanto meno su Sky.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è TvBlog. Lo show dal quale sono partiti i Maneskin è ormai in onda sulla pay-tv dal 2011, dopo le prime quattro edizioni trasmesse dalla Rai. Il motivo dello stop sarebbe legato ai costi elevati. “Questo programma costa troppo e non rende quanto costa”, si legge su TvBlog. D’altronde la pay-tv si trova a dover fare i conti con un calo di abbonati, dopo che ha perso i diritti per trasmettere la gran parte della Serie A di calcio, finita su Dazn. Da qui la decisione di portare avanti ingenti tagli. Oltre allo show musicale, sempre per lo stesso motivo, potrebbe chiudere anche Italia’s Got Talent.

Di sicuro il prossimo anno scadrà l’accordo tra X Factor e Sky, quindi potrebbe anche trattarsi solo di un problema legato al contratto in scadenza, e non la chiusura definitiva del programma. La notizia ha fatto subito il giro della rete, con il pubblico che si chiede se questi due programmi così popolari scompariranno dai palinsesti, o se emigreranno verso altri lidi televisivi. Sky e Freemantle hanno successivamente contattato Tv Blog dichiarando che “non confermano” queste indiscrezioni. Non resta dunque che attendere, confortati dal fatto che per il prossimo anno X Factor e Italia’s Got sono senz’altro confermati.