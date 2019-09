X Factor 2019, Achille Lauro ospite della terza puntata

Torna l’appuntamento settimanale con X Factor, il talent show di Sky che, dopo un accurato percorso, eleggerà un nuovo vincitore per l’edizione 2019.

La seconda puntata delle Audizioni ha visto protagonista Anastasio, vincitore del programma nella precedente edizione. Ma chi sarà l’ospite della terza puntata?

Questo è un appuntamento decisivo perché si tratta dell’ultima puntata delle Audizioni, dove gli ultimi concorrenti in gara potranno conoscere la loro sorte. Quattro sì, voto unanime per accedere alle fasi successive dei Bootcamp. Anche chi è rimasto in panchina con tre voti su quattro saprà qual è il proprio destino.

Le anticipazioni della terza puntata di X Factor 2019

X Factor 2019, gli ospiti della terza puntata

Arriva Achille Lauro a entusiasmare ancora una volta il palco di X Factor. Il cantante ha animato il palcoscenico del Festival di Sanremo quest’anno con la sua spumeggiante “Rolls Royce”, una canzone che porterà anche nel celebre talent show di Sky.

Non è la prima volta che Achille Lauro partecipa a X Factor. Già l’anno scorso, l’abbiamo visto al fianco di Mara Maionchi durante la puntata dei Bootcamp in qualità di giudice.

Romano doc e classe 1990, Achille Lauro si è avvicinato alla musica grazie a suo fratello inserendosi nel genere rap e punk rock.

Tutto quello che c’è da sapere su Achille Lauro

Il suo primo mixtape viene pubblicato nel 2012. Sin dall’inizio collabora con diverse etichette indipendenti, ma l’incontro decisivo è arrivato con Marracash e Shablo, che lo portano a firmare con Roccia Music. Nel 2017 arriva il contratto con la Sony.

Oltre a X Factor, Achille Lauro ha partecipato come concorrente al programma Pechino Express insieme al produttore Bos Doms: i due sono arrivati terzi.

Dal 27 settembre, inoltre, in radio arriva il nuovo brano del cantante intitolato “Delinquente” estratto dall’album 1969.

Nel 2019, il cantante partecipa come ospite alla terza puntata di X Factor, in onda su Sky Uno giovedì 26 settembre alle ore 21:15.

Dove vedere X Factor 2019 in tv e in streaming