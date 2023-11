X Factor 2023 Live: anticipazioni, concorrenti, assegnazioni e ospiti della seconda puntata, 2 novembre

Questa sera, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la seconda puntata dei live di X Factor 2023, lo show musicale condotto da Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Per i quattro giudici, quest’anno, il compito è più impegnativo e stimolante che mai: saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. Sin da subito, dal primo Live Show, durante il quale, gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, torneranno le amatissime manche a tema, la manche orchestrale, la giostra – la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro – e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara.

Nel team creativo che settimana dopo settimana affiancherà i giudici in questo lavoro, immaginando e poi creando concretamente lo show musicale e televisivo all’interno della nuova X Factor Arena di Assago (alle porte di Milano), confermati Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment.

Anche quest’anno X Factor 2023 sarà ricco, puntata dopo puntata, di ospiti straordinari e ciascuno darà vita ad una performance realizzata in esclusiva per il programma. Super ospite del secondo Live, giovedì 2 novembre, sarà Elodie.

Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

per la squadra di Fedez, ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE porterà una sua rivisitazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles;

per la squadra di Ambra, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti;

per la squadra di Dargen, Il Solito Dandy si esibirà sulle note di “Giulia” di Gianni Togni; SETTEMBRE porterà “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra; gli Stunt Pilots canteranno una cover di “Englishman In New York” di Sting;

per la squadra di Morgan, SELMI porterà una cover di “No Surprises” dei Radiohead; i SickTeens porteranno “Voices” di Russ Ballard.

Intanto cresce l’attesa per l’esito del ripescaggio, grazie al quale un concorrente eliminato durante le selezioni potrà entrare ufficialmente in gara: a contendersi l’ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan – rimasta orfana degli Animaux Formidables, eliminati della prima puntata – e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2023, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live:

Prima puntata: 26 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 2 novembre 2023 OGGI

Terza puntata: 9 novembre 2023

Quarta puntata: 16 novembre 2023

Quinta puntata: 23 novembre 2023

Sesta puntata: 30 novembre 2023 (Semifinale)

Settima puntata: 7 dicembre 2023 (Finale)

Streaming e tv