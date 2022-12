X Factor 2022 vincitore: chi ha vinto la finale del talent di Sky, 8 dicembre

Chi è il vincitore di X Factor 2022? La finale del talent musicale di Sky è in programma oggi, 8 dicembre 2022, dalle ore 21.15 su Sky Uno e Tv8. I cantanti finalisti sono Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI e Tropea. Chi ha vinto? Il vincitore di X Factor 2022 è… In aggiornamento

X Factor 2022 vincitore: come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara alla finale di X Factor 2022? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

App XF2022: scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q;

Sky Glass: canale interattivo/tasto interattività.

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore della finale dei Live di X Factor 2022, ma dove vederla in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con la finale questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, live alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro in diretta in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima, dalle 20:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast su TV8, Paola Di Benedetto sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor, l’appuntamento che, come da tradizione, racconterà tutte le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage.