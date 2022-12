X Factor 2022 finale streaming e diretta tv: dove vederla live, 8 dicembre

X Factor 2022 Live streaming e diretta tv: dove vedere la finale, 8 dicembre

Stasera, giovedì 8 dicembre 2022, va in onda la finale di X Factor 2022, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago. Al timone del programma Francesca Michielin. Con lei quattro giudici: Fedez, Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi. Scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione del talent musicale di Sky. Dove vedere la finale di oggi di X Factor 2022 in diretta tv e in streaming? Su Sky Uno? E in chiaro su Tv8? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent musicale va in onda stasera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,15 in diretta con la finale su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in simulcast in chiaro live anche su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

X Factor 2021 Live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2022 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 27 ottobre 2022; la settima e ultima (la finalissima) oggi, giovedì 8 dicembre 2022. Di seguito la possibile programmazione dei Live: