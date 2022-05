X Factor 2022, Dargen D’Amico è il terzo giudice

Nuovo annuncio ufficiale in casa X Factor: Dargen D’Amico è il terzo giudice della nuova edizione del talent di Sky, in partenza a settembre. Rapper, cantautore e produttore musicale, ha conquistato il grande pubblico allo scorso Festival di Sanremo con il brano “Dove si balla”. Considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana, Dargen D’amico è il terzo nome ufficiale della prossima giuria di X Factor, dopo il grande ritorno di Fedez e l’altra new entry Ambra Angiolini.

D’altronde Dargen è un grande amico di Fedez, con il quale ha collaborato nella realizzazione di vari pezzi. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui ‘Musica senza musicisti’ (del 2006) e ‘Di vizi di forma virtù’ (2008) che hanno spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Vanta numerose collaborazioni con gli artisti più rappresentativi della scena musicale del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. A marzo Dargen D’Amico ha pubblicato un nuovo album, Nei sogni nessuno è monogamo.

Lo show di Sky prodotto da Fremantle partirà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Le registrazioni delle audizioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l’Allianz Cloud di Milano. Ancora top secret il nome del quarto giudice, che non dovrebbe comunque essere Manuel Agnelli.