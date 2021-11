X Factor 2021 Live non va in onda su Tv8 oggi: perché, il motivo

Perché X Factor non va in onda su Tv8 oggi, 4 novembre 2021, in occasione del secondo Live del talent musicale? Ve lo diciamo subito: la puntata di stasera è disponibile in diretta solo su Sky Uno dalle 21.15, dunque visibile per gli abbonati Sky, o in streaming su Sky Go e NOW. Solo il primo Live della scorsa settimana è stato mandato anche in diretta in chiaro su TV8. I rimanenti Live verranno trasmessi in diretta solo su Sky Uno, ogni giovedì dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Ecco dunque perché oggi, 4 novembre 2021, su Tv8 non va in onda X Factor 2021 con il secondo Live.

Sul canale al tasto 8 del telecomando sul digitale terrestre questa sera, al posto della diretta del talent condotto da Ludovico Tersigni, viene trasmessa in diretta la partita di Conference League Roma-Bodo Glimt, con calcio d’inizio alle 21 dallo Stadio Olimpico. Ma quando sarà possibile seguire i Live di X Factor 2021 in chiaro, per chi non è abbonato a Sky? L’appuntamento è sempre su Tv8 il mercoledì sera successivo alla messa in onda sulla pay-tv. Il secondo Live dunque andrà in onda in prima serata in chiaro il 10 novembre, e così a seguire ogni mercoledì su Tv8 per le successive settimane. C’è però una bella notizia. La finalissima verrà trasmessa in diretta anche su Tv8, oltre che su Sky, così che tutti possano seguirla.

Concorrenti

Abbiamo visto perché X Factor 2021 Live non va in onda su Tv8, ma quali sono i concorrenti presenti ai Live di X Factor 2021? Eccoli divisi per squadre (ogni squadra “appartiene” a un giudice: Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone):

La squadra di Hell Raton

Karakaz

Versailles

Edoardo Spinsante

La squadra di Mika

Fellow

Westfalia

Nika Paris

La squadra di Manuel Agnelli

Bengala Fire

Mutonia

Erio

La squadra di Emma