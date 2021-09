X Factor 2021 giudici: la giuria della nuova edizione del talent musicale di Sky

Chi sono i giudici di X Factor 2021? Tra le poche conferme di questa nuova edizione del talent musicale di Sky – al via da giovedì 16 settembre 2021 – c’è proprio la giuria. Ritroviamo infatti in toto i quattro giudici dello scorso anno: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Tante invece le novità che riguardano la gara. A cominciare dal conduttore. Padrone di casa, dopo 10 anni, non è più Alessandro Cattelan, ma il giovane attore romano Ludovico Tersigni.

Cambia anche il format del talent: per la prima volta al mondo, addio alle consuete categorie, con la divisione dei cantanti in base a sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica, quindi i 4 giudici rimarranno mentori di squadre eterogenee come non mai, composte sia da solisti che da band. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band. Ma vediamo insieme chi sono i giudici di X Factor 2021 e le loro parole alla vigilia di questa nuova edizione.

Manuel Agnelli

È il giudice che ha alle spalle più edizioni di X Factor. Per il frontman degli Afterhours si tratta infatti della quinta partecipazione. Lo scorso anno è arrivato secondo con i Little Pieces of Marmalade. Cantautore, musicista e produttore discografico, Agnelli è il fondatore e il frontman degli Afterhours, gruppo di alternative rock nato nel 1986. “A me piace che X Factor racconti la musica attraverso i generi e la contaminazione tra questi. Quest’anno il talent ha una grande occasione, raccontare ciò che è successo mentre sta succedendo, e l’epopea dei Maneskin lo conferma: X Factor sta alimentando il cambiamento”, ha dichiarato Manuel.

X Factor 2021 giudici: Emma Marrone

Lo scorso anno, al suo esordio al tavolo dei giudici, Emma Marrone ha colpito tanto i concorrenti quanto il pubblico a casa con la sua tenerezza nei confronti dei membri della propria squadra, con cui è stata affettuosa e materna. Vincitrice del talent-show Amici, ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”. “Sono contentissima di ritrovare i miei compagni e ringrazio Sky e Fremantle per questa avventura da cui si può imparare tantissimo anche solo stando ad ascoltare. Per me X Factor è formativo, mi mette alla prova e mi diverte. Mi piace l’aria che si respira. Rispetto ai generi dico che sono sempre esistiti e sempre esisteranno, ma non dobbiamo fossilizzarci sui termini, la differenza la fa il talento ed è questo che ci renderà sempre unici”.

Mika

Anche lui un veterano del talent di X Factor, è tornato lo scorso anno tra i giudici dopo qualche edizione di stop. Al secolo Michael Holbrook Penniman Jr., di origini libanesi ma britannico di adozione, è diventato negli anni una vera e propria icona della musica pop. È felice anche lui dell’abolizione delle categorie che X Factor 2021 ha voluto introdurre, tanto da dichiarare: “Un artista non dovrebbe essere predefinito in base al sesso o all’età. Un artista non deve competere sulla base di queste divisioni, ma sulla forza della propria visione artistica e musicale”.

Hell Raton

Giudice più giovane della squadra, con i suoi 31 anni e, come Emma, è alla seconda edizione di X Factor. Di padre sardo e madre ecuadoriana, è un rapper e un discografico, ma soprattutto ha vinto X Factor 2020 con Casadilego. Soprannominato Manuelito, si è detto carico e agguerrito. “Al di là di Ludovico che è stata una grande sorpresa che ho apprezzato moltissimo, ritornare a X Factor per me è stato come rientrare in famiglia (una famiglia molto animata). Sono felice di salire a bordo di questa bellissima nave”.