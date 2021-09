X Factor 2021: giudici, conduttore, novità, categorie, streaming, puntate, Tv8, Sky

X Factor 2021 parte giovedì 16 settembre 2021 per un’edizione piena di novità e cambiamenti. A cominciare dal conduttore, che dopo 10 anni non è più Alessandro Cattelan, passato il Rai, bensì il giovane attore romano Ludovico Tersigni. Confermata in toto la giuria, con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Tra le grandi novità di questa edizione di X Factor, quella di essere la prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di genere, età e formazione musicale. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul talent musicale di Sky.

Giudici e categorie

Squadra che vince non si cambia. Tornano infatti tutti e quattro i giudici della scorsa edizione di X Factor. Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika. Vengono invece abolite tutte le etichette e per questo anche le consuete categorie nelle quali venivano suddivisi i cantanti in gara. X Factor Italia è la edizione prima al mondo a dire addio alla storica divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band). La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica, quindi i 4 giudici rimarranno mentori di squadre eterogenee come non mai, composte sia da solisti che da band.

La musica sarà rappresentata tutta, in maniera sempre più ampia, fluida e variegata: oltrepassando ogni etichetta che preesiste al talento, la gara tra i quattro giudici e i componenti delle rispettive squadre sarà diretta e accesissima. Per i giudici, una sola regola fissa nella scelta dei 3 membri della propria squadra: ognuno di loro dovrà portare con sé ai Live almeno un solista e almeno una band. Come as you are. Come recita il claim di quest’anno: questa urgenza espressiva e artistica dei ragazzi spinge X Factor 2021 ad accendere ancor di più i riflettori su una necessità da sempre insita nella filosofia del programma, ossia la libertà di genere, l’assenza di etichette, il superamento dei confini.

Dunque niente più gruppi, over e under, le quattro categorie si contaminano l’una con l’altra e diventano, ognuna, un mix di generi, suoni ed età. “Abbiamo la certezza di poter lavorare a 360 gradi con tutti – spiega Emma Marrone, entusiasta – l’abolizione delle classiche categorie ci favorisce perché possiamo scegliere i talenti senza fossilizzarci”. La modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti sarà incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

Il conduttore: Ludovico Tersigni

Il nuovo padrone di casa di X Factor è Ludovico Tersigni. Si tratta di un giovane attore sul quale Sky ha deciso di puntare affidandogli il proprio talent musicale. Ha recitato tra gli altri in L’estate addosso di Gabriele Muccino, Slam – Tutto per una ragazza di Andrea e poi le serie Tutto può succedere (Rai), Skam Italia (Tim Vision) e Summertime (Netflix). Suo zio è Diego Bianchi, in arte Zoro, il conduttore di Propaganda Live. “A lui chiedo soprattutto consigli di vita – dice Tersigni – è il mio faro”. La vera fonte d’ispirazione per il suo modo di condurre sarà, invece, Fiorello. “È un one man show – afferma – cercherò di portare una luce simile sul palco di X Factor”. Non ha avuto modo di parlare con il predecessore Cattelan, ma ammette che dovesse incontrarlo gli chiederebbe qualche dritta. E conclude: “Il mio futuro? Questo è un segnale forse che un posticino nella famiglia di Sky si trova”.

X Factor 2021: le fasi della gara

Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi che gli artisti dovranno superare per poter arrivare sull’ambitissimo palco dei Live: le prime tre puntate di Audizioni; due serate con i Bootcamp e il temuto momento delle sedie; e l’ultimo appuntamento con gli Home Visit, l’ultima chance per poter entrare nel gruppo di 12 talenti protagonisti dei Live Show, le puntate in diretta di X Factor 2021 che quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano). Per le Audition, svolte negli studi di Cinecittà – rinnovati e resi ancor più moderni mantenendo sempre una scenografia essenziale e in stile urban, che racchiude in sé rigore ed energia – i concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle primissime fasi delle selezioni arriveranno davanti ai giudici per presentare loro il proprio progetto musicale. Come lo scorso anno saranno delle vere “one-to-one”, degli “incontri privati” in una dimensione più intima tra concorrenti e giudici che avranno al centro la musica nella sua essenza. Per passare il turno occorreranno i fatidici 3 sì.

Al termine delle Audition di X Factor 2021, entrerà in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale del programma per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento), senza nessuna limitazione data dal sesso o dall’età.

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, durante i quali rimarrà immutato l’elettrizzante meccanismo delle sedie già visto nelle precedenti edizioni grazie al quale i cantanti passeranno da 12 a 5 per ogni squadra; e poi gli Home Visit, dai quali emergeranno per ogni squadra i 3 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, durante i quali – dal 28 ottobre – potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima. Queste ricapitolando le date con le varie fasi della gara.

Le Audizioni: 16 – 23 – 30 settembre

16 – 23 – 30 settembre Bootcamp: 7 e 14 ottobre

7 e 14 ottobre Home Visit: 21 ottobre

21 ottobre X Factor 2021 – Live: in diretta dal 28 ottobre

Streaming e diretta tv: dove vederlo su Sky e in chiaro su Tv8

Dove vedere X Factor 2021 in diretta tv e in streaming? È possibile seguirlo anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con la nuova edizione a partire da giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata, con l’inizio delle audizioni, sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.