X Factor 2020, vincitore e classifica finale: ecco chi ha vinto

X FACTOR 2020 VINCITORE – Chi ha vinto la finale di X Factor 2020 andata in onda oggi, giovedì 10 dicembre 2020, su Sky Uno? Il vincitore del talent show è stato…

notizia in aggiornamento…

La finale della gara canora è stata divisa in tre manche: i duetti con i 4 giudici (Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli), il best of e infine gli inediti. Dopo ogni manche una eliminazione. Ma vediamo insieme la classifica finale di X Factor 2020:

notizia in aggiornamento… notizia in aggiornamento… notizia in aggiornamento… N.A.I.P

Finalisti

Ma quali erano i concorrenti finalisti di X Factor 2020? Di seguito i nomi dei 4 artisti in gara nella finalissima:

Casadilego

N.A.I.P.

Little Pieces of Marmelade

Blind

X Factor 2020: i concorrenti eliminati

Quali sono i concorrenti di X Factor 2020? Eccoli divisi per squadre:

UNDER UOMINI (giudice Emma):

Santi ELIMINATO

Blue Phelix ELIMINATO

Blind

UNDER DONNE (giudice Hell Raton):

Mydrama ELIMINATA

Casadilego

Cmqmartina ELIMINATA

OVER (giudice Mika):

Eda Marì ELIMINATA

Vergo ELIMINATO

N.A.I.P.

GRUPPI (giudice Manuel Agnelli):

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia ELIMINATI

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore (chi ha vinto) di X Factor 2020, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Potrebbero interessarti Manuel Agnelli: “La me**a passa di moda, la buona musica resta” X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della finale del 10 dicembre Wonder: la malattia del bambino protagonista