X Factor 2020: come si vota e regolamento quinta puntata LIVE

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, su Sky Uno va in onda la quinta puntata dei LIVE di X Factor 2020. I giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika hanno scelto i brani per i loro dieci concorrenti che stasera si esibiranno sul palco della SKY WIFI ARENA. Oltre a loro sarà il pubblico a giudicare i vari concorrenti. Come si vota per i concorrenti di X Factor 2020? Il voto durante la quinta puntata dei Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XFactor_Italia” App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall’App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

Il numero massimo di voti esprimibili non potrà essere superiore a dieci voti per ogni sessione di voto e a cinque voti per l’eventuale sessione di voto denominata “Tilt”, con un limite complessivo di cinquanta voti a settimana. Ovviamente le varie sessioni di voto saranno aperte e chiuse dal conduttore. Siete pronti a votare il vostro cantante preferito?

Regolamento quinta puntata

La quinta puntata dei Live di X Factor 2020, stando alle anticipazioni, vedrà una doppia eliminazione. Dopo la prima manche, il meno votato andrà al ballottaggio con l’artista che, nel corso della settimana, avrà ottenuto meno streaming. A quel punto toccherà ai giudici scegliere chi, tra i due, sarà eliminato. La seconda manche sarà caratterizzata dal classico meccanismo che vede i due concorrenti meno votati dal pubblico affrontarsi nello scontro finale. Ancora una volta sarà compito dei giudici scegliere e decidere chi portare in semifinale.

