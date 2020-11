X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della quarta puntata dei LIVE, 19 novembre

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda la quinta puntata dei LIVE di X Factor 2020 che vedrà i 7 cantanti rimasti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi gli artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Ma cosa succederà stasera, 26 novembre 2020? Quali sono le anticipazioni e gli ospiti di X Factor 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

La squadra da battere è quella delle Under Donne capitanata da Hell Raton, il giudice ha a disposizione il gruppo completo con tutte e tre le componenti. In seconda posizione Manuel Agnelli che gareggia con due Gruppi. Chiudono la classifica, a pari merito, Emma eMika, entrambi con un solo artista rispettivamente per le categorie Under Uomini e Over. Anche questa settimana la gara sarà durissima e a fine serata saranno due gli artisti ad abbandonare la Sky Wifi Arena. Tema del quinto live è l’empowerment femminile. La puntata si aprirà infatti con una clip speciale basata proprio su questo argomento, e lo studio si accenderà sulle note di un’orchestra composta da 20 archi, un ensemble di musicisti tutte donne. L’orchestra sarà protagonista della prima manche, con gli artisti in gara che si esibiranno con questo accompagnamento speciale. Subito dopo la performance, il meno votato di questa manche andrà al ballottaggio con l’artista che, nel corso della settimana, avrà ottenuto meno streaming. A quel punto toccherà ai giudici scegliere chi, tra i due, sarà eliminato. Poi la seconda manche che sarà caratterizzata dal classico meccanismo che vede i due concorrenti meno votati dal pubblico affrontarsi nello scontro finale. Queste le assegnazioni dei 4 giudici per la quinta puntata:

PRIMA MANCHE

Little Pieces of Marmelade: I am the walrus dei The Beatles

Melancholia: Hunter di Bjork

N.A.I.P.: Storia d’Amore di Adriano Celentano

Blind: Tremo, un testo scritto da lui con la base di In the End dei Linking Park

Casadilego: Dance Monkey di Tones and I

cmqmartina: La prima cosa bella di Nicola di Bari

MYDRAMA: Piccola Anima di Ermal Meta feat. Elisa

SECONDA MANCHE

Little Pieces of Marmelade: Digital Cramps

Melancholia: Alone

N.A.I.P.: Partecipo

Blind: Affari Tuoi

cmqmartina: Lasciami Andare!

Casadilego: Yesterday dei The Beatles

MYDRAMA: Crudelia di Marracash

Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dopo la puntata spazio all’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata

X Factor 2020: gli ospiti della quinta puntata

Quali sono gli ospiti della quinta puntata dei LIVE di X Factor 2020? Sul palco del talent arriveranno Guè Pequeno e Ernia. Entrambi milanesi, il primo è il Re indiscusso, l’altro il Duca. I loro rispettivi dischi sono tra gli album più venduti dell’anno, moltissimi i dischi di platino totalizzati tra album e singoli. Hanno dominato le classifiche di quest’estate con Superclassico e Chico. Sono insieme sul palco di X Factor per lanciare una collaborazione inedita che ci ricorda di quanti giorni è fatta una settimana.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi ELIMINATO

Blue Phelix ELIMINATO

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

Eda Marì ELIMINATA

Vergo ELIMINATO

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba ELIMINATI

I Melancholia

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della quinta puntata dei LIVE di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

