X Factor 2020, perché non c’è Alessandro Cattelan: il motivo

Perché Alessandro Cattelan non è presente negli studi di X Factor 2020? Cosa è successo? Ve lo diciamo subito: Alessandro Cattelan è positivo al Covid. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore con un toccante post pubblicato su Instagram qualche giorno fa. “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica Sauer (la moglie, ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli (le figlie,ndr) mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”. Stasera, 5 novembre 2020, quindi non condurrà la seconda puntata dei Live di X Factor 2020. Al suo posto Sky e la produzione dello show hanno scelto la già conduttrice dell’Hot Factor, Daniele Collu.

Chi è Daniela Collu

Daniela Collu, romana ma con un cognome che “tradisce” le origini sarde, non è affatto sconosciuta. Già alla guida di Hot Factor, l’appuntamento che raccoglie i commenti a caldo un secondo dopo la fine della serata, è di famiglia nello show di Sky prodotto da Fremantle, avendo già condotto StraFactor. Daniela Collu è inoltre una nota blogger, conduttrice radiofonica e televisiva e autrice tv, conosciuta su internet anche come “Stazzitta”, dal nome del suo blog. Trentotto anni, laureata in Storia dell’arte, ha iniziato la sua ascesa televisiva nel 2013 quando ha partecipato al programma televisivo “Aggratis!”, condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2 in qualità di opinionista fissa. Nel 2014 ha invece scritto e condotto insieme a Gianluca Neri il programma “Share” su Radio 2 ed è tornata in televisione al fianco di Mara Maionchi e Davide Camicioli con l’”Extrafactor”, il talk show di “X Factor”, in cui ha raccontato le opinioni del web sulla puntata. Nel 2014 e 2015 ha lavorato come autrice per vari programmi televisivi, tra cui il “Grande Fratello”. Quindi è tornata a Radio 2 alla conduzione di “Bella Davvero” insieme a Costantino D’Orazio e dell’edizione estiva di Decanter insieme a Luisanna Messeri.

