X Factor 2019 vincitore: chi ha vinto la 13esima edizione del talent Sky

X FACTOR VINCITORE – Chi ha vinto X Factor 2019? Si è conclusa oggi, 12 dicembre, la tredicesima edizione del talent musicale condotto da Alessandro Cattelan. In finale sono arrivati solo in quattro: i Booda e la Sierra nella categoria dei Gruppi guidata da Samuel, Davide Rossi nel team di Malika e Sofia Tornambene per le Under Donna guidate da Sfera. Nessun cantante, invece, per Mara Maionchi, la veterana e vincitrice delle ultime due edizioni. Ma chi è il vincitore di X Factor 2019? Scopriamolo insieme.

La finale del talent, in onda in diretta dal Mediolanum Forum di Assago, ha visto i quattro cantanti giocarsi il tutto per tutto con l’obiettivo della vittoria. Quest’ultimo appuntamento è stato diviso in tre manches. Nella prima i finalisti hanno duettato con una super star internazionale come Robbie Williams, dopodiché ci sarà la prima eliminazione.

Per i tre cantanti rimasti sarà il momento del loro Best of, ovvero un medley dei tre brani che più li rappresentano, tra quelli presentati nel corso delle puntate. Infine lo scontro finale che determinerà il vincitore di X Factor 2019: gli ultimi due concorrenti proporranno il loro inedito.

Il vincitore di X Factor 2019 è

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

Vincitore X Factor 2019: le assegnazioni della finale

Dopo aver duettato con Robbie Williams, i quattro cantanti in finale di X Factor proporranno un Best of con le loro migliori esibizioni di questo percorso. I Booda hanno scelto di riproporre Heart beat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj.

X Factor 2019: le pagelle degli inediti secondo TPI

Il duo romano della Sierra proporrà Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De Andrè, 7 Rings di Ariana Grande e Dark Horse di Katy Perry. Davide Rossi si esibisce sulle note di How long has this been going on di Gershwin, Why’d you only call me when your high degli Arctic Monkeys, Don’t stop me now dei Queen.

Potrebbero interessarti Pretty Princess, il film con Anne Hathaway: trama, cast e streaming Lous and the Yakuza, chi è l’ospite della finale di X Factor 2019 All Together Now ritorna, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 12 dicembre

Il best of di Sofia Tornambene, la favorita della vigilia secondo gli scommettitori, prevede Fix you dei Coldpaly, Papaoutai di Stromae e C’est la Vie di Achille Lauro. I due concorrenti che arriveranno allo scontro finale riproporranno i loro inediti.

X Factor vincitore, gli ospiti della finale

Come ogni finale che si rispetti, sono previsti vari ospiti di grande livello. Innanzitutto ci sarà Robbie Williams, che ha da poco presentato il suo album di Natale The Christmas Present. L’artista inglese si esibirà sulle note di Time for change e Let it snow. Il super ospite italiano è invece Ultimo, che interpreterà un medley dei suoi maggiori successi e presenterà in anteprima assoluta il suo nuovo singolo Tutto questo sei tu.

Infine grande curiosità per Lous and the Yakuza, giovanissima artista belga ma originaria del Congo, cresciuta tra Ruanda e Europa, autrice del brano rivelazione del 2019 Dilemme.