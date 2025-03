Wonder Woman 1984: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Wonder Woman 1984, film statunitense del 2020 diretto da Patty Jenkins. Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il nono film del DC Extended Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane Diana Prince partecipa a un evento atletico in onore della famosa Amazzone Asteria su Themyscira contro le Amazzoni più anziane. Dopo essere caduta da cavallo, Diana prende una scorciatoia e rimonta, ma manca un checkpoint. Antiope la allontana dalla competizione, spiegando che tutto ciò per cui vale la pena deve essere ottenuto onestamente. Nel 1984, Diana lavora presso la Smithsonian Institution di Washington mentre esegue segretamente azioni eroiche come Wonder Woman. La nuova impiegata del museo Barbara Ann Minerva, una timida topologa, geologa e cripto-zoologa, viene a malapena notata dai suoi colleghi. Barbara finisce per invidiare Diana. Successivamente, l’FBI chiede al museo di identificare le antichità rubate da una rapina che Wonder Woman ha recentemente sventato. Barbara e Diana notano che un oggetto, successivamente identificato come la “Pietra dei Sogni”, contiene un’iscrizione latina che promette di esaudire un desiderio al suo possessore. Diana desidera inconsapevolmente che il suo defunto amante Steve Trevor sia vivo. La sera invece, mentre studia la pietra, Barbara desidera diventare come Diana, senza rendersi conto che le dà gli stessi super poteri.

Wonder Woman 1984: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wonder Woman 1984, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gal Gadot: Diana Prince / Wonder Woman

Chris Pine: Steve Trevor

Kristen Wiig: Barbara Ann Minerva / Cheetah

Pedro Pascal: Maxwell Lord

Connie Nielsen: Regina Ippolita

Robin Wright: Generale Antiope

Natasha Rothwell: Carol

Ravi Patel: Babajide

Gabriella Wilde: Raquel

Kristoffer Polaha: uomo affascinante

Amr Waked: emiro Said Bin Abydos

Lynda Carter: Asteria

Lilly Aspell: Diana Prince (bambina)

Streaming e tv

Dove vedere Wonder Woman 1984 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.