Wolverine – L’immortale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 24 novembre 2021, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Wolverine – L’immortale, un action movie del 2013 diretto da James Mangold, con protagonisti Hugh Jackman e Brian Tee. Wolverine L’Immortale è il secondo spin-off della serie dedicata a Wolverine, segue il film X-Men le origini del 2009. La storia è collocata cronologicamente tra X-Men – Conflitto finale e X-Men Giorni di un futuro passato. Vediamo la trama e il cast.

Trama

Si parte con un flashback sul passato di Logan: siamo nel 1945 e il nostro eroe era prigioniero a Nagasaki durante lo scoppio della bomba atomica. Grazie ai suoi poteri, il mutante mette in salvo il soldato Yashida. Torniamo al 2013 e Logan è distrutto per aver perso l’amata Jean Grey. La sua è una vita da eremita ormai, si è confinato tra le montagne dello Yukon perché non tollera la presenza di nessuno. Il suo isolamento però s’interrompe quando arriva il mutante Yukio che prevede la morte di una persona: Yashida è in punto di morte e vorrebbe dirgli grazie per averlo salvato tempo addietro durante la guerra. Logan, seppur poco convinto, allora si reca a Tokyo. Qui Yashida cerca di convincerlo a barattare il dono dell’immortalità, ma lui si rifiuta, non sapendo di essere già caduto nella trappola orchestrata dalla dottoressa Viper.

Wolverine – L’immortale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wolverine, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Will Yun Lee, Rila Fukushima, Tao Okamoto. Di seguito tutti gli attori e i personaggi:

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

Tao Okamoto: Mariko Yashida

Rila Fukushima: Yukio

Will Yun Lee: Kenuichio Harada

Hal Yamanouchi: Ichirō Yashida / Silver Samurai

Svetlana Khodchenkova: Ophelia Sarkissian / Viper

Hiroyuki Sanada: Shingen Yashida

Brian Tee: Noburo Mori

Famke Janssen: Jean Grey

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto

Tess Haubrich: Cashier

Trailer

Vediamo ora il trailer di Wolverine – L’immortale, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Dove vedere il film? Wolverine L’immortale viene trasmesso in prima serata mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21:20 su Italia 1. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.