Whitney – Una voce diventata leggenda: trama (storia vera), cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Whitney – Una voce diventata leggenda, film dedicato alla grande cantante Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie, scomparsa nel 2012. Un’icona pop dell’R&B, che con la sua musica e la sua straordinaria voce ha segnato diverse generazioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film racconta la vita e la carriera di Whitney Houston, interpretata da Naomi Ackie, la cantante americana scomparsa nel 2012 e icona pop dell’R&B, che con la sua musica e la sua straordinaria voce ha segnato diverse generazioni. Il film ripercorre i primi passi di una giovane Whitney nel mondo della musica, narrando come ha raggiunto tale successo mondiale, aggiudicandosi il soprannome “The Voice”, attribuitole da Oprah Winfrey. La Huston segna un vero record quando nel 1985 resta in cima alla classifica americana per 14 settimane consecutive, nonostante sia solo all’inizio della sua carriera. Cantante, popstar, ma anche attrice di talento, che ha prestato interpretazione e voce al cult Guardia del corpo (1992). Un racconto, però, che non tralascia le ombre che si sono abbattute sulla vita della star e che l’hanno portata più volte a fare abuso di stupefacenti, farmaci e alcol.

Whitney – Una voce diventata leggenda: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Whitney – Una voce diventata leggenda, ma qual è il cast completo del film? Protagonista, nei panni della grande cantante, Naomi Ackie. Con lei troviamo anche Stanley Tucci, Tamara Tunie, Clarke Peters, Ashton Sanders, Nafessa Williams, Tanner Beard, Lance A. Williams, Daniel Washington, Bria Danielle Singleton, Kris Sidberry. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Naomi Ackie: Whitney Houston

Stanley Tucci: Clive Davis

Ashton Sanders: Bobby Brown

Tamara Tunie: Cissy Houston

Nafessa Williams: Robyn Crawford

Clarke Peters: John Houston

Bailee Lopes: Bobbi Kristina Brown (8-11 anni)

Bria Danielle Singleton: Bobbi Kristina Brown (16-19 anni)

Kris Sidberry: Patricia “Pat” Houston

Daniel Washington: Gary Garland

JaQuan Malik Jones: Michael Houston

Dave Heard: Rickey Minor

Lance A. Williams: Gerry Griffith

Streaming e tv

Dove vedere Whitney – Una voce diventata leggenda in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.