White Elephant – Codice criminale: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, venerdì 27 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda White Elephant, film del 2022 con protagonista il grande Bruce Willis. La regia è di Jesse V. Johnson. Un appassionante film d’azione da non perdere in prima visione su Italia 1 per tutti gli amanti del genere. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming White Elephant? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Quando due poliziotti assistono a un tentativo di omicidio, un ex marine ora diventato sicario della mafia, Gabriel Tancredi (Rooker) riceve l’ordine dal suo spietato boss mafioso (Willis) di eliminare qualsiasi minaccia. Con un subalterno desideroso di mettersi in luce, bande rivali che fanno le loro mosse e un numero crescente di vittime, ogni passo che Tancredi fa minaccia vite… inclusa la sua.

White Elephant: il cast

Un ex agente dei marine deve combattere la sua coscienza e il suo codice d’onore quando è costretto a collaborare con la mafia. Nel cast spicca il nome di Bruce Willis. Tra gli altri attori troviamo Michael Rooker, Olga Kurylenko, John Malkovich, Lorenzo Antonucci, Michael Rose, Vadhir Derbez, Lauren Buglioli, Ski Carr, Josef Cannon. La regia è di Jesse V. Johnson.

Streaming e tv

Dove vedere White Elephant in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.