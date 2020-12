What Women Want: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda What Women Want – Quello che le donne vogliono, film del 2000 diretto da Nancy Meyers e interpretato da Mel Gibson e Helen Hunt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nick Marshall è pubblicitario in una nota agenzia di Chicago: sin dall’infanzia ha una smodata passione per le donne ed è un seduttore incallito, è divorziato e padre di una figlia, Alex, ormai adolescente. Un giorno nella ditta entra, come nuovo direttore creativo (ruolo a cui Nick ambisce da sempre), l’affascinante e spregiudicata Darcy McGuire, che subito affida a tutti i suoi “inferiori” un nuovo slogan per una campagna pubblicitaria, avente per motivo “potere alle donne”. Nick, accettando a stento l’invito di calarsi nella psicologia femminile, arriva addirittura a depilarsi e a vestire calze di nylon; scivolando però su dei sali da bagno sparsi sul pavimento, cade nella vasca colma d’acqua assieme all’asciugacapelli e prende la scossa, svenendo. Quando si risveglia, scopre di aver assunto un potere “paranormale”: riesce infatti a sentire ciò che tutte le donne pensano…

What Women Want: il cast del film

Abbiamo visto la trama di What Women Want – Quello che le donne vogliono, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mel Gibson: Nick Marshall

Helen Hunt: Darcy McGuire

Marisa Tomei: Lola

Sarah Paulson: Annie

Ashley Johnson: Alex Marshall

Mark Feuerstein: Morgan Farwell

Alan Alda: Dan Wanamaker

Lauren Holly: Gigi

Eric Balfour: Cameron

Logan Lerman: Nick Marshall (da bambino)

Diana-Maria Riva: Stella

Ana Gasteyer: Sue Cranston

Judy Greer: Erin

Bette Midler: dott.ssa J.M. Perkins

Valerie Perrine: Margo

Delta Burke: Eve

Lisa Edelstein: Dina

Loretta Devine: Flo

Streaming e tv

Dove vedere What Women Want – Quello che le donne vogliono in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 31 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

