Weekend a Taipei: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Weekend a Taipei, film del 2024 diretto da George Huang con Luke Evans, Sung Kang, Lun-mei Gwei, Virginia Chien e Wyatt Yang. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

John Lawlor è un formidabile agente della DEA e per lui il lavoro viene prima di ogni altra cosa. Dall’altra parte del globo, Joey Kwang è la pilota migliore in circolazione. I due si incontrano a Taipei e la loro storia d’amore è folle, calda e appassionata, ma di brevissima durata. Quindici anni più tardi, il destino li fa incontrare nuovamente nella capitale di Taiwan. Emozioni sepolte riemergono e in un mondo in cui il pericolo è in agguato dietro ogni angolo, solo la passione che un tempo li univa può salvarli.

Weekend a Taipei: il cast

Abbiamo visto la trama di Weekend a Taipei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Luke Evans, Sung Kang, Lun-mei Gwei, Virginia Chien e Wyatt Yang.

Streaming e tv

Dove vedere Weekend a Taipei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.