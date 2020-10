We are who we are, le anticipazioni della seconda puntata

We are who we are è la serie Sky diretta da Luca Guadagnino e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Questa sera, 16 ottobre 2020, tornano le avventure di Fraser e Caitlin. Ecco le anticipazioni della seconda puntata, con gli episodi 3 e 4.

Nel primo dei due episodi in onda stasera, Fraser e Caitlin iniziano a trascorrere parecchio tempo insieme, Parlano di loro stessi, della loro sessualità e dell’identità di genere. Fraser spiega anche a Caitlin cosa voglia dire essere transgender. Intanto Richard, il padre di Caitlin, nota l’amicizia tra i due e non gradisce molto la cosa.

Così come Danny, che continua a chiedere alla madre informazioni sul padre. Sam, intanto, lascia Caitlin: la ragazza non sembra essere così dispiaciuta ed inizia a fingere una relazione con Fraser. Jenny, invece, si avvicina a Maggie, complice un uscita dei personaggi ad una tradizionale festa veneta fuori dalla caserma americana. Alla festa Fraser vede Jonathan, per cui ha una cotta, ballare con sua madre Sarah.

Nel secondo episodio di stasera di We are who we are, Fraser è sempre più inserito nel gruppo di amici di Caitlin, anche se alcuni, come Danny e Sam, ogni tanto lo assillano. Intanto Craig sta per partire per una missione in Afghanistan. Una notizia che rende molto tristi tutti quelli del gruppo, in particolare Valentina, la sua fidanzata italiana: Craig decide così di chiederle di sposarlo. La ragazza accetta: è l’occasione, per il gruppo, per organizzare una festa in una villa disabitata.

Ma dove vedere We are who we are? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 9 ottobre 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

