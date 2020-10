We are who we are streaming e diretta tv: dove vedere la serie Sky di Luca Guadagnino

We are who we are è la nuova serie Sky diretta da Luca Guadagnino, alla sua prima esperienza in tv, composta da otto episodi e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Una storia che racconta le difficoltà e il complesso mondo degli adolescenti di oggi, tra amori contrastati, litigi in famiglia e sogni da realizzare. Ma dove è possibile vedere la serie We are who we are in diretta tv e live streaming? E on demand? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie

In tv

La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 9 ottobre 2020, per un totale di quattro serate, con due episodi a settimana (in totale 8). Sky Atlantic è visibile al canale 110 del decoder Sky. Per chi possiede Sky Q inoltre la serie è disponibile con la qualità del 4K HDR.

La trama completa

Live streaming e on demand

Non solo tv. È possibile seguire la serie di Luca Guadagnino in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky Go o su NOW TV. Potete recuperare in qualsiasi momento gli episodi di We are who we are grazie alla funzione on demand.

Quante puntate e quando finisce la serie

We are who we are, quante puntate

Quante puntate sono previste per We are who we are? Come detto, andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi). Appuntamento ogni venerdì su Sky Atlantic, a partire dal 9 ottobre 2020, alle 21.15; anche in streaming su NOW TV. L’ultima puntata è prevista per venerdì 30 ottobre. Ma vediamo la programmazione Sky per We are who we are (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Venerdì 9 ottobre, episodio 1 e 2

Venerdì 16 ottobre, episodio 3 e 4

Venerdì 23 ottobre, episodio 5 e 6

Venerdì 30 ottobre, episodio 7 e 8 (finale di stagione)

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sull’ottava puntata del 9 ottobre: concorrenti, ultime news Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 ottobre We are who we are: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv Sky