We are who we are: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv Sky

Quante puntate sono previste per We are who we are, la nuova serie tv Sky diretta da Luca Guadagnino, in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV? La serie rappresenta la prima esperienza in tv del regista di Chiamami col tuo nome, e racconta con il suo tocco inconfondibile il mondo complesso degli adolescenti di oggi. In tutto sono previste quattro puntate per un totale di 8 episodi (2 a puntata). Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per We are who we are? Come detto, andranno in onda quattro puntate da due episodi ciascuna (totale 8 episodi). Appuntamento ogni venerdì su Sky Atlantic, a partire dal 9 ottobre 2020, alle 21.15; anche in streaming su NOW TV. L’ultima puntata è prevista per venerdì 30 ottobre. Ma vediamo la programmazione Sky per We are who we are (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Venerdì 9 ottobre, episodio 1 e 2

Venerdì 16 ottobre, episodio 3 e 4

Venerdì 23 ottobre, episodio 5 e 6

Venerdì 30 ottobre, episodio 7 e 8 (finale di stagione)

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere We are who we are? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 9 ottobre 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

Dove vedere in streaming

Trama

Fraser (14 anni) si trasferisce in una base militare statunitense in Veneto. Qui conosce la coetanea Caitlin che abita proprio davanti a lui. Entrambi vivono un periodo di confusione riguardo ai loro desideri e ad ogni aspetto della loro identità. Stringono un forte legame, si supportano a vicenda e fingono di stare insieme per evitare le pressioni dei coetanei e del mondo esterno. Mentre Caitlin mette in discussione il suo lato femminile interrogando una possibilità di mascolinità, Fraser ha una cotta per un ragazzo più grande, Jonathan, collaboratore di sua madre Sarah. Le prime esperienze amorose avranno un effetto dirompente nelle loro vite.

La trama completa

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sull’ottava puntata del 9 ottobre: concorrenti, ultime news Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 ottobre We are who we are: trama, cast, trailer e streaming della serie Sky diretta da Luca Guadagnino